Найєм сповістив про суттєві зміни у ГПУ, що можуть негативно вплинути на справи Майдану

Найближчим може фактично бути ліквідовано Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури, який, зокрема, займається розслідуванням злочинів, що трапилися під час Євромайдану. Відповідний указ має намір підписати очільник відомства Юрій Луценко.

Це, зокрема, стверджує народний депутат Мустафа Найєм. Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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У нас з’явились украй погані новини. Генеральний прокурор готується підписати наказ, що фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який займається розслідуванням справ Майдану. Керівника департаменту Сергія Горбатюка вже попереджено через співробітників департаменту про можливе звільнення з займаної посади у зв'язку з реорганізацією підрозділу. На останню нараду щодо реорганізації Департаменту Горбатюка навіть не запросили,

– зауважив політик.

За його словами, формально ліквідація відбуватиметься шляхом поділу прокурорів і слідчих.

"Відділ процесуальних керівників Департаменту Горбатюка буде приєднано до загального Департаменту процесуальних керівників під керівництвом заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука. Слідчих департаменту готують перевести до складу Головного слідчого управління. Хто буде куратором їхньої роботи, наразі невідомо", – зауважив він.

Як підкреслив Найєм, поки ані керівництво ГПУ, ані ті, хто знає про ситуацію зсередини, спростувати вищевикладену інформацію не можуть.

Нагадаємо, раніше Сергій Горбатюк заявляв, що серед правоохоронців і надалі працюють ті особи, який підозрюють у причетності до злочинів, скоєних під час подій на Майдані взимку 2014 року.