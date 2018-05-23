Найєма виписали з лікарні після побиття у центрі Києва

Народного депутата України Мустафу Найєма виписали з лікарні після того, як 30 квітня на нього був скоєний напад.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Читайте також: Адвокат розповів, як росіяни провокують Сенцова

"Виписали з лікарні, зняли всі шини, прути, гумки та інші пристосування. Дякую всім за підтримку, гумор і окремо за те, що не посміли жаліти", – заявив Найєм.

Депутат підкреслив, що не прагне помсти та не вважає судову справу проти його кривдників "справою" всього життя, однак зам’яти її він теж не дасть.

Я і мої адвокати ретельно стежимо за ходом розслідування і будемо регулярно публічно інформувати про його результати. Сам я готуюся до слідчого експерименту, ми будемо подавати цивільний позов і готуватися до відкритого судового процесу,

– зазначив Мустафа Найєм.

Нардеп повідомив, що нині троє хлопців і раніше знаходяться під нічним домашнім арештом, хоча їх захисники намагаються домогтися скасування запобіжного заходу через суд. Один з двох автомобілів заарештовано, а другий знайти поки не вдалося.

Головний підозрюваний, всупереч обіцянкам адвокатів, як і раніше в мандрах. Наскільки мені відомо, азербайджанська сторона не поспішає його видавати з помсти за те, що раніше Україна відмовлялася видавати Баку переслідуваних там опозиціонерів,

– відзначив депутат.

Найєм наголосив, що вже завтра він планує вийти на роботу до Верховної ради України та брати участь у голосуванні.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.



2 травня у Шевченківському райсуді Києва трьом нападникам на Найєма було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.