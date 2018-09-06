Назад до СРСР: у Росії зібрались повернути "п'ятирічки"

Іркутська область Росії перейде на держплан за зразком радянських "п'ятирічок" – про це заявив губернатор області, комуніст Сергій Левченко. Втім, при цьому він визнав, що "часи суттєво змінились".

Про це розповіла Meduza з посиланням на RBC.

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За словами Левченка, принципи побудови сучасного держпланування схожі з тими, які існували у СРСР, але не повністю ідентичні. Себто, наприклад, влада не буде повністю самостійно планувати роботу підприємств. Усього лише буде впливати на них – за допомогою, мовляв, підтримки та оподаткування. І, звісно, влада збирається ввести надбавки бюджетникам – електорат, як-не-як.



Губернатор Сергій Левченко у робочому кабінеті

До слова, Іркутські обласні законодавчі збори виступають проти цієї ініціативи, вважаючи її "політичним блефом" Левченка.