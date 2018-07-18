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Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / The Cut

Чарівна дружина Президента США Меланія Трамп завжди привітно зустрічається зі світовими лідерами, даруючи їм милу посмішку. Однак після рукостискання з главою Кремля Володимиром Путіним перша леді виглядала нажаханою.

Перед самітом в Гельсінкі лідери країн зустрілись для традиційного рукостискання. Дональд Трамп з посмішкою привітався з Володимиром Путіним та представив йому першу леді Меланію. Дружина глави Білого дому одразу ж потисла руку російському гаранту. Спершу Меланія виглядала дуже впевнено та люб'язно, але одразу після привітання та короткої розмови її обличчя різко змінило емоції: жінка виглядала перелякано.

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Цей момент зафіксували журналісти, які поширили ролик у мережі. Відео одразу ж стало вірусним, а реакцію Меланії на Путіна обговорили в Twitter.

 

"Здається, вона подивилась в очі злу", – прокоментував користувач соцмережі.

Інші ж користувачі дотепно відзначили, що Меланії Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним потрібна допомога медиків.

Викличте хтось 911 для Меланії. Здається, вона побачила привида, – написали люди.

 

Варто зазначити, що Меланія Трамп не вперше демонструє справжні емоції під час офіційних подій. Так, під час інавгурації свого чоловіка перша леді щасливу посмішку різко змінила на погляд з сумом та огидою. Це відео стало вірусним в мережі.

Теги: LifeStyle Володимир Путін Меланія Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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