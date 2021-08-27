Правоохоронці підозрюють, що під час ремонту під'їздів та багатоквартирних будинків чиновники зловживали своїм становищем та розтрачали виділені на роботи гроші. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
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Міська рада не дає коментарів
Ремонтні роботи у харківських будинках виконували ФОПи та приватні підприємці. Їх замовником було комунальне підприємство міськради "Жилкомсервіс".
Дмитро Чубенко не уточнив, чи затримали когось під час обшуків та про яку суму бютжетних коштів іде мова.
Журналісти намагалися отримати коментар у пресслужбі Харківської міськради, однак її речник Юрій Сидоренко не відповідав на дзвінки.
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