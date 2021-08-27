Наживалися на ремонтах: у Харківській міській раді провели обшуки

Правоохоронці навідалися з обшуками до Харківської міської ради. Слідчі вилучали документацію. Чиновників установи підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Правоохоронці підозрюють, що під час ремонту під'їздів та багатоквартирних будинків чиновники зловживали своїм становищем та розтрачали виділені на роботи гроші. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Міська рада не дає коментарів

Ремонтні роботи у харківських будинках виконували ФОПи та приватні підприємці. Їх замовником було комунальне підприємство міськради "Жилкомсервіс".

Дмитро Чубенко не уточнив, чи затримали когось під час обшуків та про яку суму бютжетних коштів іде мова.

Журналісти намагалися отримати коментар у пресслужбі Харківської міськради, однак її речник Юрій Сидоренко не відповідав на дзвінки.

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