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      Називаймо пам'ятники й вулиці на честь тих людей, імена яких не створюють конфлікт, – Зеленський

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      Зеленський дав інтерв'ю виданню Tge Times of Israel / timesofisrael.com

      В України – складна історія, у різних частинах країни – різні герої. Щоб українці зараз могли спільно жити в єдиній країні, потрібно побудувати спільну історію, а отже – віднайти тих героїв, які не викликали б у суспільстві суперечок ані зараз, ані в майбутньому.

      Про це Президент України Володимир Зеленський говорив у інтерв'ю виданню Tge Times of Israel, опублікованому у неділю, 19 січня. 

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      Журналісти запитали в українського президента: "Іменування вулиць українськими націоналістичними героями – річ досить суперечлива. Що ви думаєте з цього приводу?"

      "Це дуже складне та чутливе питання. Це питання про те, як люди з різною історією, з різним ставленням, можуть спільно жити на практиці", – відповів глава української держави. 

      І додав: "Є герої, яких шанують на Заході та в Центрі України. Є й інші українці, які мають своїх героїв і думають інакше. І я розумію різні почуття. Тому я неодноразово дуже чітко говорив: якщо вже ми так ускладнили історію, нумо побудуймо історію спільну".

      Знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечок у нашому сьогоденні та нашому майбутньому. Називаймо пам'ятники та вулиці на честь тих людей, імена яких не провокують конфлікт,
      – пояснив свою точку зору Володимир Зеленський.

      "У нас є наші сучасні герої – люди, які зробили історію, вчені, люди в космосі, великі спортсмени, багато письменників… Люди, яких поважають у всіх куточках України. Нумо тримаймо це питання якомога далі від політики", – підсумував президент. 

      Чому ізраїльські журналісти підняли питання про "іменування вулиць націоналістичними героями"? Річ у тому, що на початку січня 2020 року розгорівся скандал після відзначення в Україні дня народження Степана Бандери.

      Посли Ізраїлю та Польщі обурилися тим, що в Україні вшановують пам'ять "нацистських колаборантів" (мовилося про Андрія Мельника та Степана Бандеру, лідерів ОУН), а також "ксенофобського, антисемітського та антипольського" письменника Юрія Липи.

      У МЗС України відповіли, що Україна засуджує нетерпимість та антисемітизм, а дискусії щодо вшанування чиєїсь пам'яті мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків. 

      У цьому ж інтерв'ю Зеленський схарактеризував свої взаємини з Путіним

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Історія Володимир Зеленський Степан Бандера
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