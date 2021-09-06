Там також закликають притягнути Кучера до дисциплінарної відповідальності. Голова відомства Олександр Новіков вже вніс відповідний припис уряду.
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Що з'ясували у НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Кучера, яку він подав як колишній голова Харківської ОДА. Посадовець вказав, зокрема, що володіє криптовалютою – біткоїнами вартістю 13,1 мільйона гривень. У НАЗК наголосили, що ця криптовалюта має публічну адресу, яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Втім, голова Державної регуляторної служби не зміг надати цю адресу.
Все це, пояснили у НАЗК, свідчить про те, що Кучер вказав у декларації недостовірні відомості про володіння криптовалютою. Такі дії є порушення присяги державного службовця.
Що відомо про Олексія Кучера
Джерело: "Вікіпедія"
- Український адвокат та політик. У 2019 році був обраний до парламенту від "Слуги народу". Увійшов до складу комітету з питань правової політики.
- У жовтні 2019 року уряд погодивши призначення Кучера на посаду очільника Харківської ОДА. Він обіймав її до 25 листопада 2020 року.
- Крім цього, Кучер був кандидатом в мери Харкова від партії "Слуга народу" на виборах в жовтні 2020 року. Тоді політик посів третє місце.
- На місцевих виборах у 2020 році був обраний депутатом Харківської міської ради. Достроково склав повноваження після призначення у Державну регуляторну службу в січні 2021 року.