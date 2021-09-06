НАЗК зацікавилось ексголовою Харківської ОДА Кучером через біткоїни на 13 мільйонів гривень

Керівник Державної регуляторної служби Олексій Кучер не зміг підтвердити володіння біткоїнами вартістю 13 мільйонів гривень. У НАЗК вже звернули на це увагу й вимагають службового розслідування.

Там також закликають притягнути Кучера до дисциплінарної відповідальності​​​​. Голова відомства Олександр Новіков вже вніс відповідний припис уряду.

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Що з'ясували у НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Кучера, яку він подав як колишній голова Харківської ОДА. Посадовець вказав, зокрема, що володіє криптовалютою – біткоїнами вартістю 13,1 мільйона гривень. У НАЗК наголосили, що ця криптовалюта має публічну адресу, яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Втім, голова Державної регуляторної служби не зміг надати цю адресу.

Водночас, за даними податкової, загальний дохід Кучера та його сім’ї за весь час роботи на посаді (з 2001 по 2020 роки) складає менше ніж 1 мільйон – 880 682,56 гривні.

Все це, пояснили у НАЗК, свідчить про те, що Кучер вказав у декларації недостовірні відомості про володіння криптовалютою. Такі дії є порушення присяги державного службовця.

Що відомо про Олексія Кучера

Джерело: "Вікіпедія"