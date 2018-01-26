НАЗК детально перевірить декларації трьох депутатів та військового прокурора Кулика

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки декларації 14 високопосадовців. Серед них – троє народних депутатів та скандальний військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик.

Щодо депутатів, то це Максим Микитась (депутатська група "Воля народу"), Віталій Хомутиннік (співголова депутатської групи "Відродження") та позафракційний Віктор Чумак.

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"Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені", – йдеться в заяві на сайті НАЗК.

Окрім того, в переліку осіб, чиї декларації перевірять – суддя Київського апеляційного адміністративного суду України Ярослав Василенко, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, ректор Державного університету телекомунікацій Володимир Толубко.