НАЗК під контролем тих, хто контролює корупцію, – Сироїд про авто "за 10 гривень"

Національна агенція з питань запобігання корупції демонструє або непрофесійність, або свідому маніпуляцію.

НАЗК заявило, що Оксана Сироїд задекларувала недостовірну інформацію про придбання автомобіля SuzukiGrand Vitara за нібито 10 гривень, йдеться на сайті партії "Об’єднання "Самопоміч".

Але це не відповідає дійсності. Сироїд у декларації вказала купівлю автомобіля саме за 180 000 грн, а 10 гривень, на яких наполягає НАЗК – це вартість біржової угоди, за якою авто у 2008 році переоформили на ім‘я Сироїд.

Йдеться про авто, яке у 2006 році Оксані Сироїд придбав цивільний чоловік, потім авто було переоформлене на основі біржової угоди, відповідно до законодавства.

Сироїд наголошує, що єдиний документ, який НАЗК взяло до уваги, коли викривало цю "підступну корупційну схему" – це копія біржової угоди. Навіть інспектор сам собі не міг пояснити, як авто може коштувати 10 гривень. Але смиренно виконував замовлення від корупціонерів. Далі суд.

Віце спікер просить ЗМІ не тиражувати фейки, а спершу розібратись у ситуації чи бодай почитати декларацію.

"Це би був прекрасний сюжет для комедії, якби не драма, частиною якої ми є. НАЗК опинилося під контролем тих, хто контролює корупцію. Тому агенція не бачить незаконного збагачення в офшорних компаніях, багатомільйонних рахунках і розкішному способі життя українських посадовців. Водночас, призначаючи винних, НАЗК, так само як прокуратура чи СБУ, стала інструментом політичного тиску", – каже віце-спікер.