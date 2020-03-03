НАЗК відкрило гарячу лінію для людей, які подають декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило гарячу лінію для суб'єктів декларування. Номер телефону – +38 (044) 200-06-94.

Консультацію від фахівців НАЗК можна отримати з понеділка до п’ятниці – з 8:00 до 18:00 без перерви.

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Окрім того, сервіс з надання консультацій також працює цілодобово. Відповідь на найбільш поширені запитання можна отримати в автоматичному режимі.

На офіційному сайті Національного агентства для суб’єктів декларування також передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі або за електронною адресою: [email protected]

Хто декларує свої доходи?В Україні декларувати свої доходи зобов'язані президент України, судді, працівники правоохороних органів, народні депутати та інші державні службовці. Перелік осіб містить закон "Про запобігання корупції".

Цікаво! З початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом громадяни задекларували 101 мільярд 800 мільйноів гривень. Деталі – тут.