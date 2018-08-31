НАЗК завершило перевірку декларацій Гройсмана та ще трьох міністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацій прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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Крім цих осіб НАЗК також завершило перевірку декларацій поданих такими посадовцями:

Наталією Заіменко, директором Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, за 2016 рік (виправленої);

Наталією Корчак, членом Національного агентства з питань запобігання корупції, за 2015 та 2016 роки;

Василем Куйбідою, президентом Національної академії державного управління при президентові України, за 2016 рік;

Ганною Сергієнко, суддею Шахтарського міськрайонного суду Донецької області, за 2015, 2016 роки (виправленої);

Наталією Чемодуровою, суддею Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за 2015 та 2016 роки.

Зазнаається, що за результатами перевірки, у декларацію судді Ганни Сергієнко за 2015 рік була внесена недостовірна інформація. В деклараціях інших посадовців порушень не виявлено.

У НАЗК додають, що також розпочато повну перевірку декларацій, поданих Хланем Сергієм, народним депутатом України VІІІ скликання, за 2015 рік (виправленої), за 2016 та 2017 роки.