НАЗК знайшло серйозні порушення у деклараціях проректора НАУ та голови Рівненщини

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи щодо голови Рівненської обладміністрації Олексія Муляренка і проректора НАУ Валерія Чепіженка за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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За інформацією агентства, в декларації Олексія Муляренка було виявлено недостовірні відомості, "що відрізняються від достовірних на суму 242,67 прожиткових мінімумів для працездатних осіб".

Проректор Національного авіаційного університету Валерій Чепіженко не вніс інформацію до Єдиного державного реєстру в зв’язку з отриманням у приватну власність двох квартир вартістю 365 190 гривень та 535 680 гривень,

– йдеться у повідомленні НАЗК.

Також до суду відправили ще 11 протоколів, які стосуються нинішніх та звільнених посадовців Нацполіції, ДФС, Секретаріату КабМіну, Київської міськради, Київської місцевої прокуратури та Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак", які також несвоєчасно подали декларації та не повідомили про суттєві зміни в майновому стані.