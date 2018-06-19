Назвали 19 жестів, якими собаки спілкуються з людьми: повний перелік
Собаки спілкуються з людьми за допомогою 19 жестів, щоб висловити чотири головні прохання.
Про це повідомляє "Правда.Життя".
Науковці Салфордського університету взяли для досліду 37 власників собак, які кожного дня знімали тварин.
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Врешті вчені проаналізували усі кадри та виділили 19 головних жестів, за допомогою яких спілкуються чотирилапі.
Ці жести означають, що собака просить почухати його:
- перекочується зі сторони в сторону;
- торкається до вас або предметів носом чи мордочкою;
- облизує вас один раз (може повторити цей жест, якщо ви проігноруєте перший жест);
- піднімає передню лапу і ставить її на вас;
- відкриває свій рот і бере у нього вашу руку, неодноразово, але ніжно кусаючи її;
- човгається по землі чи підлозі;
- піднімає задню лапу, лежачи на боку;
- треться головою об вас.
Собаки навчились "спілкуватися" з людьми
Ці жести означають, що собака хоче пити чи їсти:
- рухає своєю головою вперед і вгору, торкаючись до ваших рук чи ніг;
- тримає піднятою одну лапу, перебуваючи в сидячому положенні;
- махає головою зі сторони в сторону по горизонтальній осі, стоячи між вами та об'єктом інтересу;
- стоїть на задніх лапах;
- кидає ротом іграшку вперед.
Як собаки "спілкуються" з людьми
Ці жести означають, що собака просить відкрити двері:
- піднімає обидві лапи і ставить їх на вас чи двері;
- стрибає вгору на одному місці.
Ці жести означають, що собака хоче гратися:
- піднімає одну передню лапу, торкається вас і швидко прибирає лапу;
- кладе голову перед людиною;
- кладе одну або обидві лапи під якийсь предмет, щоб отримати те, що хоче;
- переміщує все тіло або його частину під ваші руки чи ноги.
Собаки використовують типові рухи для спілкування з людьми
Джерело: 24 Канал
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