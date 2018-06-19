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Назвали 19 жестів, якими собаки спілкуються з людьми: повний перелік

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Як розуміти "мову" собак
Як розуміти "мову" собак / Unsplash

Собаки спілкуються з людьми за допомогою 19 жестів, щоб висловити чотири головні прохання.

Про це повідомляє "Правда.Життя".

Науковці Салфордського університету взяли для досліду 37 власників собак, які кожного дня знімали тварин.

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Врешті вчені проаналізували усі кадри та виділили 19 головних жестів, за допомогою яких спілкуються чотирилапі.

Ці жести означають, що собака просить почухати його:

  • перекочується зі сторони в сторону;
  • торкається до вас або предметів носом чи мордочкою;
  • облизує вас один раз (може повторити цей жест, якщо ви проігноруєте перший жест);
  • піднімає передню лапу і ставить її на вас;
  • відкриває свій рот і бере у нього вашу руку, неодноразово, але ніжно кусаючи її;
  • човгається по землі чи підлозі;
  • піднімає задню лапу, лежачи на боку;
  • треться головою об вас.

Собаки навчились "спілкуватися" з людьми

Ці жести означають, що собака хоче пити чи їсти:

  • рухає своєю головою вперед і вгору, торкаючись до ваших рук чи ніг;
  • тримає піднятою одну лапу, перебуваючи в сидячому положенні;
  • махає головою зі сторони в сторону по горизонтальній осі, стоячи між вами та об'єктом інтересу;
  • стоїть на задніх лапах;
  • кидає ротом іграшку вперед.

Як собаки "спілкуються" з людьми

Ці жести означають, що собака просить відкрити двері:

  • піднімає обидві лапи і ставить їх на вас чи двері;
  • стрибає вгору на одному місці.

Ці жести означають, що собака хоче гратися:

  • піднімає одну передню лапу, торкається вас і швидко прибирає лапу;
  • кладе голову перед людиною;
  • кладе одну або обидві лапи під якийсь предмет, щоб отримати те, що хоче;
  • переміщує все тіло або його частину під ваші руки чи ноги.

Собаки використовують типові рухи для спілкування з людьми

Теги: світ тварин LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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