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Назвали 5 найбільш неприємних запахів у світі

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5 найбільш неприємних запахів у світі
5 найбільш неприємних запахів у світі / espurgoexpress.it

Американські науковці з Каліфорнійського університету склали список рослин та речей, які мають найбільш нестерпний запах.

Вчені розглянули 1,5 тисячі властивостей і 150 різних молекул для того, щоб встановити зв'язок між запахом і його фізико-хімічними властивостями, пише Science Alert.

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Вони встановили, що поганий запах пов'язаний з більш важкими молекулами.

5 місце

Це місце посідає запах карликового мурахоїда. У нього виділяється секрет для відлякування хижаків. До слова, запах мурахоїда у 4-5 разів сильніший за запах скунса.

Карликовий мурахоїд
Карликовий мурахоїд

4 місце

Сир Вйо Булонь визначили як найсильніший серед сирів спочатку дегустаторами-людьми, а потім і "електронним носом". Це й сир має настільки поганий запах, що його заборонили перевозити в громадському транспорті в Франції.

Сир Вьйо Булонь
Сир Вьйо Булонь

3 місце

Третю позицію антирейтингу віддали квітці під назвою Рафлезія Арнольда. Вона поширює запах, привабливий для комах. Цей аромат порівнюють з трупним запахом з нотками гниття та риби.

Рафлезія Арнольда
Рафлезія Арнольда

2 місце

Це місце посідає екзотична рослина дуріан. Він містить одразу активні 44 сполуки, які мають різні відтінки. Це може бути від запаху тухлих яєць до карамелі.

Дуріан
Дуріан

1 місце

Очолює антирейтинг запахів сірководень. Вчені відзначають, що ним пахне планета Уран. Запах схожий на тухлі яйця.

Планета Уран
Планета Уран

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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