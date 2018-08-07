Назвали 5 найбільш неприємних запахів у світі
Американські науковці з Каліфорнійського університету склали список рослин та речей, які мають найбільш нестерпний запах.
Вчені розглянули 1,5 тисячі властивостей і 150 різних молекул для того, щоб встановити зв'язок між запахом і його фізико-хімічними властивостями, пише Science Alert.
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Вони встановили, що поганий запах пов'язаний з більш важкими молекулами.
5 місце
Це місце посідає запах карликового мурахоїда. У нього виділяється секрет для відлякування хижаків. До слова, запах мурахоїда у 4-5 разів сильніший за запах скунса.
Карликовий мурахоїд
4 місце
Сир Вйо Булонь визначили як найсильніший серед сирів спочатку дегустаторами-людьми, а потім і "електронним носом". Це й сир має настільки поганий запах, що його заборонили перевозити в громадському транспорті в Франції.
Сир Вьйо Булонь
3 місце
Третю позицію антирейтингу віддали квітці під назвою Рафлезія Арнольда. Вона поширює запах, привабливий для комах. Цей аромат порівнюють з трупним запахом з нотками гниття та риби.
Рафлезія Арнольда
2 місце
Це місце посідає екзотична рослина дуріан. Він містить одразу активні 44 сполуки, які мають різні відтінки. Це може бути від запаху тухлих яєць до карамелі.
Дуріан
1 місце
Очолює антирейтинг запахів сірководень. Вчені відзначають, що ним пахне планета Уран. Запах схожий на тухлі яйця.
Планета Уран
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