Назвали фрукт, який має унікальні властивості для здоров'я людини

Яблуко – це дійсно унікальний продукт, який має позитивну користь для організму людини. Регулярне його вживання покращує пам'ять та сприяє продовженню життя.

Про це розповідають вчені Американського хімічного товариства, пише Cosmo.

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Науковці проводили дослідження, яке тривало 15 років. За цей час вони з'ясували, що у піддослідних тварин, яких підгодовували яблуками, тривалість життя збільшилася на 10%. Окрім того, вживання в їжу цього фрукту щодня може знизити ризик ранньої смерті на 35%.

Яблука є хорошим джерелом магнію, калію, вітаміну С і флавоноїдів, які зосереджені в їхній шкірці. Флавоноїди, у свою чергу, допомагають розслабити кровоносні судини, а це зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Регулярне споживання яблук збільшує виробництво і кількість нейротрансмітера ацетилхоліну в головному мозку (багатофункціональний гормон, відповідає за здатність мозку змінюватися і будувати нові структури). Підвищення його кількості в головному мозку призводить до поліпшення пам'яті, перешкоджає виникненню хвороби Альцгеймера, а також дозволяє сповільнити зниження розумових здібностей людини.

Тому, дослідники радять щодня з'їдати 2 яблука, аби покращити своє здоров'я.

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