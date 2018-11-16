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      Назвали фрукт, який має унікальні властивості для здоров'я людини

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      Яблуко має унікальні властивості
      Яблуко має унікальні властивості / Фото з відкритих джерел

      Яблуко – це дійсно унікальний продукт, який має позитивну користь для організму людини. Регулярне його вживання покращує пам'ять та сприяє продовженню життя.

      Про це розповідають вчені Американського хімічного товариства, пише Cosmo.

      Читайте також: Що станеться, якщо їсти яблука щодня

      Науковці проводили дослідження, яке тривало 15 років. За цей час вони з'ясували, що у піддослідних тварин, яких підгодовували яблуками, тривалість життя збільшилася на 10%. Окрім того, вживання в їжу цього фрукту щодня може знизити ризик ранньої смерті на 35%. 

      Яблука є хорошим джерелом магнію, калію, вітаміну С і флавоноїдів, які зосереджені в їхній шкірці. Флавоноїди, у свою чергу, допомагають розслабити кровоносні судини, а це зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

      via GIPHY

      Регулярне споживання яблук збільшує виробництво і кількість нейротрансмітера ацетилхоліну в головному мозку (багатофункціональний гормон, відповідає за здатність мозку змінюватися і будувати нові структури). Підвищення його кількості в головному мозку призводить до поліпшення пам'яті, перешкоджає виникненню хвороби Альцгеймера, а також дозволяє сповільнити зниження розумових здібностей людини.

      Тому, дослідники радять щодня з'їдати 2 яблука, аби покращити своє здоров'я.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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