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Назвали хворобу, яка скорочує життя жінок на майже 18 років

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Діабет першого типу скорочує життя жінок на майже 18 років
Діабет першого типу скорочує життя жінок на майже 18 років / sciencebriefss.com/

Науковці зі швейцарського університету у ході досліджень встановили, що смертність і розвиток хвороб серцево-судинної системи у жінок сильно залежать від віку, коли встановили діагноз – діабет першого типу.

У дослідженні взяли участь майже 30 тисяч шведів, які страждали на діабет першого типу та 135 тисяч здорових людей, пише The Lancet.

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Для кожного з учасників були доступні демографічні показники, а також дані про здоров'я (наявності різних захворювань). За 10 років досліджень померли майже 100 людей з діабетом та 1,5 тисячі осіб з контрольної групи.

Протягом 10 років від різних причин померли 959 учасників з діабетом і 1501 осіб з контрольної групи.

Науковці з'ясували, що, в порівнянні з контрольною групою, ризик отримати важке захворювання серцево-судинної системи людям з діабетом було в 30 разів вище. Сильніше цей ефект спостерігався у жінок: для них ризик розвитку коронарної недостатності був в 60 разів більше, а інфаркту міокарда – в 90.

Таким чином, жінки, яким поставили діагноз діабет першого типу до 10 років, жили на 17,7 року менше, ніж здорові жінки. Цей показник для чоловіків становив 14,2 року. А у тих, кому поставили діагноз пізніше, тривалість життя зменшувалася на 10 років.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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