Назвали корисні продукти для здоров'я серця

Польські вчені з Варшавського університету з'ясували, що овочі і риба містять особливу речовину, яка робить ці продукти особливо корисними для здоров'я серця.

Результати дослідження опубліковані на порталі ScienceDaily.

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В експерименті вчені поїли гризунів дуже великими і малими дозами речовини триметиламіноксид (TMAO). Вона виробляється у крові людини після вживання риби та овочів і накопичується в організмі.

Експеримент показав, що речовина TMAO позитивно вплинула на здоров'я серце та судин. Вона захистила гризунів від потовщення стінок кровоносних судин і розвитку гіпертрофії серця. Завдяки цьому гризуни приблизно у два рази рідше страждали від інфарктів і проблем з кровообігом.

Біологи зазначають, що TMAO з'єднується з різними білками, ДНК і РНК, стабілізує їх, дозволяючи їм краще переносити підвищений тиск в кровоносній системі.

При цьому, речовина вберігає від порушень в роботі клітин серця і судин, а знижує рівень клітинного стресу і запалень.

Висновок вчених: найкращими продуктами для здоров’я серця вчені визнали рослинну їжу та рибу.

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