Назвали найбрудніші місця у громадському туалеті

У багатьох людей громадські туалети викликають неприємні асоціації. І не даремно, адже це чудове місце для проживання багатьох мікробів.

При дотриманні гігієни бактерії не несуть небезпеку здоров’ю людини, пише науковий журнал Conversation.

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Але вони не є небезпечними при дотриманні елементарних правил гігієни. Головні ворота, через які інфекції потрапляють в тіло, це немиті руки і рот.

Експерти переконують, що підчепити інфекцію можна не через унітаз, а предмети та поверхні, які часто використовують люди.

На ручках, кранах, раковині, мильниці і пристрої подачі паперових рушників найбільше шкідливих мікроорганізмів. Все тому, що люди їх найчастіше використовують після того, як здійснять свої природні потреби.

Тому людям рекомендують закривати крани після миття рук паперовим рушником або серветкою.