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      Назвали найбрудніші місця у салоні літака

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      Назвали найбрудніші місця у салоні літака
      Назвали найбрудніші місця у салоні літака / rd.com

      Канадська Телерадіомовна Корпорація провела аналіз зразків, які взяли у салонах літаків і назвала найбрудніші місця.

      Про це йдеться на сайті компанії.

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      Для дослідження відібрали понад 100 зразків у салонах літаків на 18 рейсах трьох перевізників. Проби брали з поверхонь, з якими найчастіше контактують люди – ремені безпеки, відкидні столики, підголівник, ручки у туалеті та кишені на спинках крісел.

      Мікробіолог Кіт Уоррінер (Keith Warriner) шукав в них дріжджові грибки, цвіль, кишкову паличку та інші патогени.

      У більшості салонів вчені виявили дріжджі і цвіль, це означає, що поверхні або рідко миють, або погано.

      Топ-5 найбрудніших місць у салоні літака
      Топ-5 найбрудніших місць у салоні літака

      На підголівниках та кишенях крісел вчені виявили кишкову паличку, що викликає діарею, нудоту і біль у животі. Вчені зазначають, що туди вона потрапила разом з фекаліями. Люди залишають там підгузки, засоби особистої гігієни та засоби контрацепції.

      Які найбрудніші місця у літаку:

      5. Ремінь безпеки

      Мікробіолог знайшов тут найменшу кількість анаеробних бактерій. На третині зразків присутні цвіль і дріжджові грибки.

      Ремінь безпеки
      Ремінь безпеки

      4. Відкидний столик

      На його поверхні виявили цвіль та гемолітичні мікроорганізми, до яких відносять стафілокок.

      3. Ручка дверцят в туалет

      Це третє місце за вмістом аеробних бактерій. Також виявилися гемолітичні мікроорганізми.

      Ручка дверцят в туалет
      Ручка дверцят в туалет

      2. Кишеня на спинці крісла

      Вона посідає друге місце за кількістю патогенних мікроорганізмів у салоні літака. Вчені виявили кишкову паличку та цвіль.

      1. Підголівник

      Тут виявили найбільше небезпечних бактерій та кишкову паличку.

      Підголівник
      Підголівник

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      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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