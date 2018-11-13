Назвали найбрудніші місця у салоні літака
Канадська Телерадіомовна Корпорація провела аналіз зразків, які взяли у салонах літаків і назвала найбрудніші місця.
Про це йдеться на сайті компанії.
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Для дослідження відібрали понад 100 зразків у салонах літаків на 18 рейсах трьох перевізників. Проби брали з поверхонь, з якими найчастіше контактують люди – ремені безпеки, відкидні столики, підголівник, ручки у туалеті та кишені на спинках крісел.
Мікробіолог Кіт Уоррінер (Keith Warriner) шукав в них дріжджові грибки, цвіль, кишкову паличку та інші патогени.
У більшості салонів вчені виявили дріжджі і цвіль, це означає, що поверхні або рідко миють, або погано.
Топ-5 найбрудніших місць у салоні літака
На підголівниках та кишенях крісел вчені виявили кишкову паличку, що викликає діарею, нудоту і біль у животі. Вчені зазначають, що туди вона потрапила разом з фекаліями. Люди залишають там підгузки, засоби особистої гігієни та засоби контрацепції.
Які найбрудніші місця у літаку:
5. Ремінь безпеки
Мікробіолог знайшов тут найменшу кількість анаеробних бактерій. На третині зразків присутні цвіль і дріжджові грибки.
Ремінь безпеки
4. Відкидний столик
На його поверхні виявили цвіль та гемолітичні мікроорганізми, до яких відносять стафілокок.
3. Ручка дверцят в туалет
Це третє місце за вмістом аеробних бактерій. Також виявилися гемолітичні мікроорганізми.
Ручка дверцят в туалет
2. Кишеня на спинці крісла
Вона посідає друге місце за кількістю патогенних мікроорганізмів у салоні літака. Вчені виявили кишкову паличку та цвіль.
1. Підголівник
Тут виявили найбільше небезпечних бактерій та кишкову паличку.
Підголівник
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