Назвали найбрудніші місця у салоні літака

Канадська Телерадіомовна Корпорація провела аналіз зразків, які взяли у салонах літаків і назвала найбрудніші місця.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Для дослідження відібрали понад 100 зразків у салонах літаків на 18 рейсах трьох перевізників. Проби брали з поверхонь, з якими найчастіше контактують люди – ремені безпеки, відкидні столики, підголівник, ручки у туалеті та кишені на спинках крісел.

Мікробіолог Кіт Уоррінер (Keith Warriner) шукав в них дріжджові грибки, цвіль, кишкову паличку та інші патогени.

У більшості салонів вчені виявили дріжджі і цвіль, це означає, що поверхні або рідко миють, або погано.



Топ-5 найбрудніших місць у салоні літака

На підголівниках та кишенях крісел вчені виявили кишкову паличку, що викликає діарею, нудоту і біль у животі. Вчені зазначають, що туди вона потрапила разом з фекаліями. Люди залишають там підгузки, засоби особистої гігієни та засоби контрацепції.

Які найбрудніші місця у літаку:

5. Ремінь безпеки

Мікробіолог знайшов тут найменшу кількість анаеробних бактерій. На третині зразків присутні цвіль і дріжджові грибки.



Ремінь безпеки

4. Відкидний столик

На його поверхні виявили цвіль та гемолітичні мікроорганізми, до яких відносять стафілокок.

3. Ручка дверцят в туалет

Це третє місце за вмістом аеробних бактерій. Також виявилися гемолітичні мікроорганізми.



Ручка дверцят в туалет

2. Кишеня на спинці крісла

Вона посідає друге місце за кількістю патогенних мікроорганізмів у салоні літака. Вчені виявили кишкову паличку та цвіль.

1. Підголівник

Тут виявили найбільше небезпечних бактерій та кишкову паличку.



Підголівник

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