Назвали найдорожчі українські бренди: цікавий список

В Україні опублікували список топ-50 найдорожчих національних брендів. У рейтинг увійшли мобільні оператори, виробники напоїв і продуктів харчування, заправки, ритейлери.

Рейтинг склало видання "Кореспондент" на основі даних, наданих правовласниками брендів.

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Перше місце зайняв один з найвідоміших мобільних операторів в Україні – телекомунікаційна компанія "Київстар". Її вартість становить 245,2 мільйона доларів.

На другому місці опинилась мінеральна вода "Моршинська" компанії IDS Group з вартістю 178,2 мільйона доларів.

Третє місце посіла мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки "Фокстрот", вартістю з 176,9 мільйона доларів.

До топ виробників харчових продуктів увійшли такі компанії:

• "Торчин" – 35,2 мільйона доларів;

• Roshen – 126,7 мільйона доларів;

• "Світоч" – 117,2 мільйона доларів;

• "Рудь" – 100 мільйонів доларів.

До списку також потрапили бренди холдингів аграрної галузі:

• "Наша Ряба" – 113,3 мільйона доларів;

• "М'ясна гільдія" – 95,3 мільйона доларів;

• "Бащинській" – 92,7 мільйона ​​доларів;

• КОМО – 74,1 мільйона доларів;

• "Пирятин" – 65,9 мільйона доларів.

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