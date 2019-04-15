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      Назвали найдорожчі українські бренди: цікавий список

      63 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / atlanktis.ru

      В Україні опублікували список топ-50 найдорожчих національних брендів. У рейтинг увійшли мобільні оператори, виробники напоїв і продуктів харчування, заправки, ритейлери.

      Рейтинг склало видання "Кореспондент" на основі даних, наданих правовласниками брендів.

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      Перше місце зайняв один з найвідоміших мобільних операторів в Україні – телекомунікаційна компанія "Київстар". Її вартість становить 245,2 мільйона доларів.

      На другому місці опинилась мінеральна вода "Моршинська" компанії IDS Group з вартістю 178,2 мільйона доларів.

      Третє місце посіла мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки "Фокстрот", вартістю з 176,9 мільйона доларів.

      До топ виробників харчових продуктів увійшли такі компанії:

      • "Торчин" – 35,2 мільйона доларів;
      • Roshen – 126,7 мільйона доларів;
      • "Світоч" – 117,2 мільйона доларів;
      • "Рудь" – 100 мільйонів доларів.

      До списку також потрапили бренди холдингів аграрної галузі:

      • "Наша Ряба" – 113,3 мільйона доларів;
      • "М'ясна гільдія" – 95,3 мільйона доларів;
      • "Бащинській" – 92,7 мільйона ​​доларів;
      • КОМО – 74,1 мільйона доларів;
      • "Пирятин" – 65,9 мільйона доларів.

      Про найпопулярніший модний бренд 2018 року – читайте у матеріалі 24 каналу

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