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      Назвали найкорисніший спосіб заварювання кави

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      Найкорисніший спосіб заварювання кави
      Найкорисніший спосіб заварювання кави / unsplash.com

      Кава – один з найпопулярніших напоїв. Відтак, існує чимало способів її приготування. Американські дослідники вирішили провести експеримент, у якому оцінили користь кави відповідно до способів заварювання.

      Про це пише Scientific Reports.

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      Вчені з Університету Філадельфії і Томаса Джефферсона заявили, що правильно приготований кави насичує клітини організму киснем і сприяє їх регенерації, Проте готувати напій при цьому потрібно певним чином.

      У своїй новій роботі група вчених вирішила порівняти кислотність і активність антиоксидантів в різних сортах кави, заварених традиційним методом і методом колд-брю. Для свого експерименту вчені взяли кави світлого обжарювання з Бразилії, двох районів Ефіопії, Колумбії, М'янми і Мексики.

      via GIPHY

       
      Метод колд-брю – що це?
      Це один зі способів альтернативного заварювання кави, є одним з найтриваліших. Особливість методу в тому, що кава заварюється в холодній воді. Здебільшого на заварювання потрібно від восьми до 24 годин (в залежності від рецепта).

      Дослідники відзначають, що каву з ідеальним рівнем кислотності потрібно готувати швидко – заливати окропом мелені зерна і вживати напій протягом п'яти-десяти хвилин.

      Такий напій насичує кров антиоксидантами, що разом з вітамінами і мікроелементами з кавових зерен може привести до зниження запалення тканин і нормалізації роботи серцево-судинної системи.

      via GIPHY

      А от у каві приготованій способом колд-брю антиоксидантні властивості знижуються. Це може негативно вплинути на здоров'я людей з проблемами шлунково-кишкового тракту і знижувати загалом корисні властивості кави.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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