Назвали найкорисніший спосіб заварювання кави

Кава – один з найпопулярніших напоїв. Відтак, існує чимало способів її приготування. Американські дослідники вирішили провести експеримент, у якому оцінили користь кави відповідно до способів заварювання.

Про це пише Scientific Reports.

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Вчені з Університету Філадельфії і Томаса Джефферсона заявили, що правильно приготований кави насичує клітини організму киснем і сприяє їх регенерації, Проте готувати напій при цьому потрібно певним чином.

У своїй новій роботі група вчених вирішила порівняти кислотність і активність антиоксидантів в різних сортах кави, заварених традиційним методом і методом колд-брю. Для свого експерименту вчені взяли кави світлого обжарювання з Бразилії, двох районів Ефіопії, Колумбії, М'янми і Мексики.

Метод колд-брю – що це? Це один зі способів альтернативного заварювання кави, є одним з найтриваліших. Особливість методу в тому, що кава заварюється в холодній воді. Здебільшого на заварювання потрібно від восьми до 24 годин (в залежності від рецепта).

Дослідники відзначають, що каву з ідеальним рівнем кислотності потрібно готувати швидко – заливати окропом мелені зерна і вживати напій протягом п'яти-десяти хвилин.

Такий напій насичує кров антиоксидантами, що разом з вітамінами і мікроелементами з кавових зерен може привести до зниження запалення тканин і нормалізації роботи серцево-судинної системи.

А от у каві приготованій способом колд-брю антиоксидантні властивості знижуються. Це може негативно вплинути на здоров'я людей з проблемами шлунково-кишкового тракту і знижувати загалом корисні властивості кави.

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