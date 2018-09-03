Назвали найкращий фрукт для схуднення

Канадські вчені з університету Лаваля встановили унікальний суперфрукт, який здатний вдвічі швидше прискорювати процеси метаболізму.

Фрукт виявили у тропічних лісах Амазонки, пише EuekAlert!.

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Науковці провели експеримент на мишах. Таким чином, вони встановили, що маленькі плоди мірціарії сумнівної або ж каму-каму, що ззовні схожі на аґрус, можуть полегшувати роботу травної системи.



Плоди мірціарії сумнівної

Ці плоди багаті на поліфеноли, вони також нормалізують метаболізм.

Дослідження показало, що миші, які вживали тільки плоди каму-каму, швидше перетравлювали їжу та виводили вуглеводи з організму. Наслідком вживання каму-каму є двократне падіння індексу маси тіла. Також гризуни набирали 50% менше маси тіла та уникнули ожиріння.

Плоди мірціарії сумнівної містять велику кількість вітаміну С, а кишківник гризунів, посаджених на унікальну дієту, зміг перебудуватися і нормалізувати мікрофлору.



Каму-каму

Наразі вчені працюють над формулою, що дозволить почати клінічні дослідження на людях.