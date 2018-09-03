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Назвали найкращий фрукт для схуднення

1894 Читать новость на русском
Який фрукт покращує метаболізм
Який фрукт покращує метаболізм / option1healthcare.com.vn

Канадські вчені з університету Лаваля встановили унікальний суперфрукт, який здатний вдвічі швидше прискорювати процеси метаболізму.

Фрукт виявили у тропічних лісах Амазонки, пише EuekAlert!.

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Науковці провели експеримент на мишах. Таким чином, вони встановили, що маленькі плоди мірціарії сумнівної або ж каму-каму, що ззовні схожі на аґрус, можуть полегшувати роботу травної системи.

Плоди мірціарії сумнівної
Плоди мірціарії сумнівної

Ці плоди багаті на поліфеноли, вони також нормалізують метаболізм.

Дослідження показало, що миші, які вживали тільки плоди каму-каму, швидше перетравлювали їжу та виводили вуглеводи з організму. Наслідком вживання каму-каму є двократне падіння індексу маси тіла. Також гризуни набирали 50% менше маси тіла та уникнули ожиріння.

Плоди мірціарії сумнівної містять велику кількість вітаміну С, а кишківник гризунів, посаджених на унікальну дієту, зміг перебудуватися і нормалізувати мікрофлору.

Каму-каму
Каму-каму

Наразі вчені працюють над формулою, що дозволить почати клінічні дослідження на людях.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Ожиріння Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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