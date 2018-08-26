Назвали найкращий продукт від високого тиску

Артеріальний тиск, коли він безконтрольно може підвищитися в будь-який момент, заважає жити. Це – поширена проблема у людей в розвинених країнах світу.

Гіпертонія є досить небезпечним захворюванням, адже вона збільшує ризик інсульту, а також підвищує небезпеку інфаркту. Тому хворобу не можна запускати.

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Вчені з США провели дослідження, результати якого опублікували в журналі American Journal of Hypertension, пише Express.

Вони довели, що систолічний та діастолічний тиск знижує оливкова олія.



Оливкову олію найкраще вживати від високого тиску

Мова йде не тільки про додавання цього інгредієнта в салати та інші страви, а й про те, щоб почати готувати на оливковій олії. Експерти при цьому закликають не використовувати вершкове масло чи соняшникову олію.

Дієтологи радять гіпертонікам зменшити вміст солі в раціоні для того, щоб в організмі не накопичувався натрій, який збільшує тиск.

Людям з високим тиском радять перейти на дієту, яка обмежує кількість жиру. Натомість їм корисно вживати свіжі фрукти та овочі.

Гіпертонікам необхідно обмежити себе у вживанні кофеїну та алкоголю.

До слова, щоденне вживання всього однієї столової ложки оливкової олії може допомогти людям жити довше.