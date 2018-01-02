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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Назвали найкращий різдвяний фільм за всю історію кіно

07:16, сьогодні 2709 Читать новость на русском
Найкращий різдвяний фільм за всю історію кіно
Найкращий різдвяний фільм за всю історію кіно / Фото з відкритих джерел

Британське видання The Independent назвало найкращий різдвяний фільм в історії кіно. Ним виявилася стрічка Біллі Уайлдера "Квартира" – лауреат п'яти премій «Оскар».

Про це пише видання Сosmo.com.ua.

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Це зворушлива історія про стосунки простого клерка і дівчини-ліфтерші, що працюють в одній фірмі. На перший погляд, у них немає ніяких шансів бути разом, проте про те, як все складеться насправді, глядач дізнається лише в кінці стрічки.

Редакція видання визнала, що саме ця любовна трагікомедія від режисера легендарного фільму "В джазі тільки дівчата" втілила в собі справжній дух Різдва – єдність і надію на світле майбутнє.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Новорічні свята Різдво Кіно
Джерело: 24 Канал
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