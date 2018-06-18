Назвали найпопулярніші алкогольні коктейлі у світі: список
У Великобританії створили рейтинг найбільш популярних алкогольних коктейлів у світі у 2018 році – його очолив "Олд фешн".
Рейтинг склали на базі замовлень у 106 найкращих барах світу, пише Business Insider.
Другу сходину рейтингу посів коктейль на основі джину та вермуту – "Негроні". Третій у рейтингу – "Віскі сауер".
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Топ 10 коктейлів світу:
"Олд фешн"
"Негроні"
"Віскі сауер"
"Драй мартіні"
"Дайкірі"
"Маргарита"
"Манхеттен"
"Московський мул"
"Еспресо мартіні"
"Мохіто"
Мохіто замкнуло топ-10
Джерело: 24 Канал
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