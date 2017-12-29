Назвали найпопулярніші Android-смартфони серед українців

Найбільшу популярність серед смартфонів на Android серед українців мають гаджети від Xiaomi і Samsung.

Про це свідчить статистика за 2017 рік на сайті Appbrain.

Безумовними лідерами в українців є Xiaomi Redmi Note 4 та Xiaomi Redmi 4X.

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Третю позицію посідає Samsung Galaxy J5 2016 року випуску.

На четвертій сходинці модель m3 note від Meizu.

У світі найпопулярнішим Android-смартфоном є Samsung Galaxy J7, в Україні цей гаджет шостий за популярністю.