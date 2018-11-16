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      Назвали небезпеку дитячих сумішей

      506 Читать новость на русском
      Назвали небезпеку дитячих сумішей
      Назвали небезпеку дитячих сумішей / popsugar.com.au

      Якщо мати відмовляється від грудного вигодовування, натомість дає дитині суміш, то це у майбутньому може призвести до проблем із менструальним циклом у дівчат.

      Про це пише портал "Наша Мама".

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      Вчені проаналізували понад 1500 жінок. Вони виявили, що годування дівчаток дитячою сумішшю на 40% збільшував ймовірність застосування гормональної контрацепції у зв'язку з болями.

      Назвали небезпеку дитячих сумішей
      Назвали небезпеку дитячих сумішей

      Також він на 50% підвищував ризик від помірної до сильного болю під час менструації.

      Якщо дівчинку хоча б певний час годували сумішшю, то у 18-22 роки вона на 50% частіше мала значний дискомфорт під час менструації без використання гормональної контрацепції.

      Вчені пояснюють, що це через наявність сої у дитячих сумішах, вона несе з собою фітоестрогени – рослинні сполуки, схожі на естроген. Ці сполуки впливають на репродуктивну систему дівчинки, коли вона продовжує розвиватися.

      Вчені пояснюють, що це через наявність сої у дитячих сумішах
      Вчені пояснюють, що це через наявність сої у дитячих сумішах

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Дитяче харчування Догляд за немовлятами
      Джерело: 24 Канал
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