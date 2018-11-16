Якщо мати відмовляється від грудного вигодовування, натомість дає дитині суміш, то це у майбутньому може призвести до проблем із менструальним циклом у дівчат.

Про це пише портал "Наша Мама".

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Вчені проаналізували понад 1500 жінок. Вони виявили, що годування дівчаток дитячою сумішшю на 40% збільшував ймовірність застосування гормональної контрацепції у зв'язку з болями.



Назвали небезпеку дитячих сумішей

Також він на 50% підвищував ризик від помірної до сильного болю під час менструації.

Якщо дівчинку хоча б певний час годували сумішшю, то у 18-22 роки вона на 50% частіше мала значний дискомфорт під час менструації без використання гормональної контрацепції.

Вчені пояснюють, що це через наявність сої у дитячих сумішах, вона несе з собою фітоестрогени – рослинні сполуки, схожі на естроген. Ці сполуки впливають на репродуктивну систему дівчинки, коли вона продовжує розвиватися.



Вчені пояснюють, що це через наявність сої у дитячих сумішах

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