Назвали небезпеку схуднення для літніх жінок

Американські вчені переконані, що помірне зниження ваги може мати негативні наслідки для літніх жінок.

У дослідженні взяли участь майже 1,5 тисячі жінок, пише Journal of the American Geriatrics Society. Середній вік становив 68 років.

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Науковці вісім разів оновлювали показники, а також реєстрували всі випадки переломів стегна, падінь, обмеження фізичної активності й смертей.



Чим небезпечне схуднення для літніх жінок

Серед літніх жінок, які протягом 20 років втрачали дев'ять і більше кілограмів ваги, ризик смерті був на 74% вищим, а ризик перелому стегна і загального погіршення фізичного стану – вище у кілька разів. Крім того, така втрата ваги більш ніж у два рази збільшила ризик перелому стегна і в 3,6 раза погіршила показники їх фізичної активності.

На основі цього вчені прийшли до висновку, що помірна втрата ваги в літньому віці може бути пов'язана з дуже серйозними наслідками для здоров'я після 80 років. Однак слід зазначити, що вчені не поділяли схуднення на вимушене або природне і схуднення за бажанням.

Попри те, що схуднення в літньому віці може бути шкідливим, стежити за харчуванням і фізичною активністю все одно необхідно. Вчені радять відмовитися від кардіонавантажень на користь силових тренувань.



Літнім людям краще займатися силовими тренуваннями