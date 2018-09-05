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Назвали небезпеку схуднення для літніх жінок

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Чим небезпечне схуднення для літніх жінок
Чим небезпечне схуднення для літніх жінок / http://www.fitness-class-women.de/

Американські вчені переконані, що помірне зниження ваги може мати негативні наслідки для літніх жінок.

У дослідженні взяли участь майже 1,5 тисячі жінок, пише Journal of the American Geriatrics Society. Середній вік становив 68 років.

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Науковці вісім разів оновлювали показники, а також реєстрували всі випадки переломів стегна, падінь, обмеження фізичної активності й смертей.

Чим небезпечне схуднення для літніх жінок
Чим небезпечне схуднення для літніх жінок

Серед літніх жінок, які протягом 20 років втрачали дев'ять і більше кілограмів ваги, ризик смерті був на 74% вищим, а ризик перелому стегна і загального погіршення фізичного стану – вище у кілька разів. Крім того, така втрата ваги більш ніж у два рази збільшила ризик перелому стегна і в 3,6 раза погіршила показники їх фізичної активності.

На основі цього вчені прийшли до висновку, що помірна втрата ваги в літньому віці може бути пов'язана з дуже серйозними наслідками для здоров'я після 80 років. Однак слід зазначити, що вчені не поділяли схуднення на вимушене або природне і схуднення за бажанням.

Попри те, що схуднення в літньому віці може бути шкідливим, стежити за харчуванням і фізичною активністю все одно необхідно. Вчені радять відмовитися від кардіонавантажень на користь силових тренувань.

Літнім людям краще займатися силовими тренуваннями
Літнім людям краще займатися силовими тренуваннями

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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