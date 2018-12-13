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      Назвали неочікуваний фактор, який стимулює ріст волосся

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      Ефект "гусячої шкіри" стимулює ріст волосся
      Ефект "гусячої шкіри" стимулює ріст волосся / pinterest.co.uk

      Американські вчені з Гарвардського університету виявили нерви і м'язи, які беруть участь в появі гусячої шкіри, стимулюють стовбурові клітини шкіри до створення волосяних фолікулів, а також ріст волосся

      Про це відкриття дослідники повідомили на зустрічі Американського товариства клітинної біології та Європейської організації мікробіології.

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      "Гусяча шкіра", тобто невеликі пухирці біля основи волосяного покриву на шкірі ссавців, з'являється мимоволі, коли, наприклад, тварині холодно або воно переживає сильне емоційне збудження.

      Ефект
      Ефект "гусячої шкіри" стимулює ріст волосся

      За це відповідають невеликі спеціальні м'язи, з'єднані з кожною волосяною цибулиною. Ними керують нерви, які є частиною симпатичної нервової системи, яка відповідає за несвідомі дії (зміна розміру зіниці при зміні освітлення, пульс).

      Вчені з'ясували, що ці нерви розташовані в безпосередній близькості від стовбурових клітин, які можуть перетворюватися на нові волосяні цибулини. Зазвичай нерви огорнені в захисну мієлінову оболонку, але у випадку волосяних цибулин нерви розташовані до стовбурових клітин в оголеному вигляді, як дроти без ізоляції. Більш того, виявилося, що нерви виділяють гормон норадреналін, який потрібен для росту волосся.

      Висновок вчених: "гусяча шкіра" активізує ріст волосся та пришвидшує його.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікар Євген Комаровський дослідження
      Джерело: 24 Канал
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