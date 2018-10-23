Учені Медичного центру Університету штату Огайо провели експерименти і встановили, що фізичні навантаження позитивно впливають на чоловіче здоров'я та їх майбутніх дітей.

Про це пише журнал Diabetes.

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Науковці провели експеримент над гризунами, який тривав 3 тижні. Одна група мишей отримувала регулярне фізичне навантаження, інша група – ні.

Під час експерименту гризуни отримували висококалорійну їжу. Після завершення тестів у них брали проби сперматозоїдів, після до них підсаджували самок для спарювання.

Стан народженого потомства оцінювалося в віці року, оскільки це є часом розквіту сил у мишей.

Нащадки "спортивних" самців успадковували їх активний здоровий метаболізм, мали більш низький рівень інсуліну і краще контролювали вміст цукру в крові. Вправи їх батьків повністю нівелювали негативний вплив висококалорійної дієти.

Самці мишей з ожирінням і проблемами зі здоров'ям, які зуміли за тиждень до зачаття схуднути, можуть стати батьками розумніших дитинчат в порівнянні з самцями, які вели малорухливий спосіб життя.

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