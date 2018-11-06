Назвали неочікувану причину серцевих нападів та інсультів
Дослідники Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні (США) встановили, що тривала дія шуму навколишнього середовища збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, інсультів і інфарктів.
Про це пише MedicalXpress.
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Вони проаналізували результати позитронно-емісійної та комп'ютерної томографії мозку та кровоносних судин майже 500 пацієнтів. Їх середній вік склав 56 років.
Фахівці провели заміри рівень впливу шуму в місцях постійного проживання учасників.
Назвали неочікувану причину серцевих нападів та інсультів
Дослідження показало, що мигдалеподібне тіло головного мозку, що грає роль в регуляції стресу і емоційних реакціях, більш активне у людей, які проживають, наприклад, поблизу шосе або аеропортів.
У таких пацієнтів через сильний шумового впливу рівень запалення артерій значно вище. Таким чином, у людей, що жили поблизу шумних місць, втричі збільшується ризик виникнення інфаркту та інсульту.
Висновок вчених: шум навколишнього середовища втричі збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та інсультів.
Шум навколишнього середовища втричі збільшує ризик серцево-судинних захворювань
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