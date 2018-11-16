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      Назвали основну відмінність чоловічого мислення від жіночого

      638 Читать новость на русском
      Назвали основну відмінність чоловічого мислення від жіночого
      Назвали основну відмінність чоловічого мислення від жіночого / psitutor.org

      Нейрофізіологи провели велике дослідження і довели, що чоловіки схильні до систематизації, а жінки – до співчуття (емпатії).

      Результати дослідження опублікували в журналі PNAS.

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      Вчені протягом кількох років вивчали те, що відрізняє жінок від чоловіків, і як ці відмінності можуть бути пов'язані з природою аутизму. У дослідженні взяли участь 700 тисяч осіб, з яких 37 тисяч з підтвердженим діагнозом "аутизм".

      Соціальні дослідження показують що мозок чоловіка у кілька разів більше схильний до розвитку аутизму: на кожну жінку-аутиста припадає 3-4 чоловіки з цим захворюванням.

       
      Аутизм – що це?

      Це поширений розлад розвитку нервової системи, коли людина має труднощі у суспільстві, їй важко спілкуватися з іншими людьми.

      Ці люди потребують особливих умов, але правильний підхід до дітей та дорослих з аутизмом дозволяє їм отримати освіту і соціалізуватися, бути повноправними членами суспільства.

      Фахівці провели тест на "читання думок", який допомагає оцінити здатність до емпатії у представників обох статей. Добровольцям показували набір фотографій очей інших людей і просили їх назвати чотири емоції, які могла б відчувати людина на фото.

      Назвали основну відмінність чоловічого мислення від жіночого
      Назвали основну відмінність чоловічого мислення від жіночого

      Результати свідчать, що жінки справляються з цим завданням краще за чоловіків. На противагу цьому, аутисти набагато гірше вгадують правильні емоції, ніж їх "конкуренти" обох статей.

      Дослідники називають й позитивні сторони аутизму – такі люди швидше розпізнають закономірності, бачать найочевидніші деталі та розуміють, як працюють складні речі.

      Вчені зазначили, що в середньому жінки демонстрували вищий показник "емпатії", а чоловіки – "систематизації". Також вчені звернули увагу на те, що люди, які займаються точними науками або залучені у сфері технологій, також в середньому відрізнялися великим показником систематизації, ніж ті, хто вибрали для себе іншу кар'єру.

      Жінки демонструють вищий показник
      Жінки демонструють вищий показник "емпатії"

      На думку фахівців, отримані ними результати дозволяють частково пояснити, чому серед чоловіків частіше зустрічаються розлади аутичного спектра – підвищене прагнення до систематизації і знижена здатність до емпатії може бути однією з причин.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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