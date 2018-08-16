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Назвали овочі, які здатні боротися з раком

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Які овочі здатні боротися з раком
Які овочі здатні боротися з раком / paleogrubs.com

Вчені з Великої Британії встановили, які овочі можуть захистити кишківник від раку.

Про це повідомляє MedicalXpress.

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Капуста, броколі та капуста Кале здатні захистити від раку.

Науковці встановили сполуку, яка виробляється під час перетравлення хрестоцвітих овочів – індол 3-карбінол. Вона здатна змінюватися під впливом шлункового соку під час проходження через шлунково-кишковий тракт.

via GIPHY

Дослідження на мишах показало, що дієти з високим вмістом індол-3-карбінолу захищають кишківник гризунів від раку, навіть тих, чиї гени створюють високий ризик захворювання.

У мишей також перестали розвиватися пухлини, коли їх перевели на відповідну дієту.

via GIPHY

Висновок вчених такий: молекули, які знайшли в броколі та капусті допомагають знизити ризик розвитку раку кишківника.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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