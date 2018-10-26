Американські неврологи дізналися, що провокує розвиток тяги людини до алкогольних напоїв.

Результати дослідження опублікували на MedicalXpress.

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В ході дослідження фахівці використовували фруктових мушок як тваринну модель алкоголізму. Вони навчали комах знаходити алкоголь, а потім відключали різні гени, які могли бути залученими до формування залежності від спиртного.



Назвали причину алкогольної залежності

Виявилося, що в тягу до алкоголю спричиняє ген, що кодує білок Notch, який грає ключову роль в розвитку та функціонуванні нервової системи. В одну сигнальну групу з ним входить D-2, що розпізнає нейромедіатор дофамін, який відповідає за відчуття задоволення.



Після прийняття спиртного кількість D-2 не збільшується, проте одна амінокислота замінює іншу в білковій послідовності. Саме цей зв'язок і призводить до розвитку неконтрольованої тяги до вживання алкоголю.

Вчені зазначають: якщо той же механізм є у людей, то три келихи вина з годинною перервою між ними викликають довготривалі зміни в біохімії мозку, які не проходять через 24 години. Таким чином, зміна рецептора грає головну роль у формуванні алкогольної й можливо інших залежностей.

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