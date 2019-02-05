Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Вчені з Америки виявили різкий ріст онкологічних захворювань у молодих людей. Основною причиною раку є поширення ожиріння.
Дослідники виявили, що з 1995 по 2015 рік злоякісні пухлини, для яких зайва вага є чинником розвитку, стали виникати частіше серед людей молодше 50 років, пише MedicalXpress.
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Експерти зазначають, що менший вік пов'язаний з більш високим рівнем захворюваності на рак. При цьому більша частина жителів США 20-49-річного віку вживає мало фруктів, овочів і цільного зерна і зловживає фастфудом, солодкими напоями та сіллю.
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.
У людей віком від 45 до 49 років показник захворюваності на рак печінки підвищувався на один відсоток за кожен рік періоду, який досліджували вчені. Тобто, показник хвороби зріс на 20%. У людей 30-34 років цей показник зріс вдвічі, а серед людей 25-29 років – вчетверо.
У наймолодших мілленіалів захворюваність іншими видами раку, які пов'язані з ожирінням, була також найвищою серед всіх вікових груп. Зокрема, кількість людей, які страждають на:
– рак нирок зросла на 6,23%;
– рак жовчного міхура зросла на 3,71%;
– рак сечового міхура зросла на 3,35%;
– рак кишечника зросла на 2,41%.
Зайва вага є чинником розвитку раку серед людей молодше 50 років
Вчені зазначають, що ожиріння є тою причиною появи злоякісних пухлин, яку легко попередити.
Попри те, що ці результати стосуються лише США, ожиріння є актуальною проблемою і в Україні. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на це захворювання страждає кожний четвертий українець.
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