Назвали причину скорочення тривалості життя людини

Вчені з Інженерної школи Кокрелл в Техаському університеті дослідили вплив забруднення повітря певними частинками.

Дослідники проаналізували ступінь забруднення повітря для 185 країн, пише Phys.org.

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Вони вивчили вплив твердих частинок РМ2.5 розміром менш як 2,5 мікрометра. Частинки здатні проникати в легені, збільшуючи ризик серцевих нападів, інсультів, респіраторних захворювань і раку.

Дослідження показує, що забруднення повітря істотно знижує тривалість життя в усьому світі. За словами вчених, забруднене повітря скорочує життя людини на один рік.



Карта забрудненості повітря

Це більше, ніж вдасться компенсувати у випадку розробки ефективних ліків від раку легенів або грудей. В Індії та Китаї поліпшення якості повітря могло б на 15-20% збільшити шанси 60-річних людей похилого віку дожити до 85 років.

Що таке частинки РМ2.5? Це забруднювач повітря, до складу якого входять тверді частинки і краплі рідини розміром від 10 нанометра до 2,5мікрометра. Вони становлять найбільшу небезпеку для організму.