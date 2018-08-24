21:51
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 12°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Назвали причину скорочення тривалості життя людини

1027 Читать новость на русском
Назвали причину скорочення тривалості життя людини
Назвали причину скорочення тривалості життя людини / compromiso.atresmedia.com

Вчені з Інженерної школи Кокрелл в Техаському університеті дослідили вплив забруднення повітря певними частинками.

Дослідники проаналізували ступінь забруднення повітря для 185 країн, пише Phys.org.

Читайте також: 5 порад, як захистити легені від смогу

Вони вивчили вплив твердих частинок РМ2.5 розміром менш як 2,5 мікрометра. Частинки здатні проникати в легені, збільшуючи ризик серцевих нападів, інсультів, респіраторних захворювань і раку.

Дослідження показує, що забруднення повітря істотно знижує тривалість життя в усьому світі. За словами вчених, забруднене повітря скорочує життя людини на один рік.

Карта забрудненості повітря
Карта забрудненості повітря

Це більше, ніж вдасться компенсувати у випадку розробки ефективних ліків від раку легенів або грудей. В Індії та Китаї поліпшення якості повітря могло б на 15-20% збільшити шанси 60-річних людей похилого віку дожити до 85 років.

Що таке частинки РМ2.5? Це забруднювач повітря, до складу якого входять тверді частинки і краплі рідини розміром від 10 нанометра до 2,5мікрометра. Вони становлять найбільшу небезпеку для організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я дослідження Здорове життя Довголіття Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
сьогодні, 19:01 Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
Олексій Чибісов
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
сьогодні, 16:01 Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
GoGlobal
Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
сьогодні, 13:35 Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук