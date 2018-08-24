Назвали причину скорочення тривалості життя людини
Вчені з Інженерної школи Кокрелл в Техаському університеті дослідили вплив забруднення повітря певними частинками.
Дослідники проаналізували ступінь забруднення повітря для 185 країн, пише Phys.org.
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Вони вивчили вплив твердих частинок РМ2.5 розміром менш як 2,5 мікрометра. Частинки здатні проникати в легені, збільшуючи ризик серцевих нападів, інсультів, респіраторних захворювань і раку.
Дослідження показує, що забруднення повітря істотно знижує тривалість життя в усьому світі. За словами вчених, забруднене повітря скорочує життя людини на один рік.
Це більше, ніж вдасться компенсувати у випадку розробки ефективних ліків від раку легенів або грудей. В Індії та Китаї поліпшення якості повітря могло б на 15-20% збільшити шанси 60-річних людей похилого віку дожити до 85 років.
Що таке частинки РМ2.5? Це забруднювач повітря, до складу якого входять тверді частинки і краплі рідини розміром від 10 нанометра до 2,5мікрометра. Вони становлять найбільшу небезпеку для організму.
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