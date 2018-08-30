Назвали причину смерті Йосипа Кобзона

Радянський і російський співак Йосип Кобзон помер унаслідок того, що у нього прогресував рак – він мав уже четверту стадію цієї хвороби.

24 канал повідомляв, що удень 30 серпня на 81 році життя помер Йосип Кобзон. Зазначалося, що поховають артиста 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві.

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Як розповів Михайло Давчилов, колишній директор Національного медичного дослідницького центру онкології імені Блохіна, де лікувався співак, причиною його смерті стало прогресування раку, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

"У нього було онкологічне захворювання, яке почало прогресувати. Це була четверта стадія. Трагедія є колосальною для нас для всіх", – підкреслив медик.

Водночас він додав, що Кобзону робили операцію у Німеччині, а після цього той приїхав лікуватися до Росії, де упродовж багатьох років проходив хіміотерапію.

"Вона працювала, хвороба відступала, він їздив на гастролі", – каже Давидов.

До слова, вперше гучно про проблеми зі здоров'ям Кобзона заговорили у 2005 році, коли у нього виявили онкологічне захворювання. Після цього виконавець переніс кілька операцій і курсів хіміотерапії. Двадцятого липня 2018 року його було госпіталізовано у важкому стані.

Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав про останні дні життя Йосипа Кобзона. Зокрема, він перебував у комі та його було підключено до апарату штучної вентиляції легень.