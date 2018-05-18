08:45
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
23°C 11°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
  • понеділок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Назвали продукти через, які ми товстіємо та худнемо

1102 Читать новость на русском
Віддавайте перевагу овочам та цільнозерновим продуктам
Віддавайте перевагу овочам та цільнозерновим продуктам / Unsplash

Науковці 20 років проводили дослідження, щоб врешті визначити продукти, які провокують ожиріння та їхні антиподи.

Про це пише My Domaine.

Дослід проводили над 120 тисячами жінок та чоловіків з 1986 по 2006 рік науковці з Гарварду. У результаті аналізу зібраних даних вчені визначили топ-5 типів продуктів, які допомагають ефективно худнути та 5 продуктів, які найчастіше стають причиною набору зайвої ваги.

Читайте також: Цінні властивості капусти, про які ви могли не знати

Під час аналізу науковці також взяли до уваги спосіб життя учасників дослідження, їхній вік та стать. За словами дослідників, у питанні зайвої ваги перш за все роль відіграє харчування.

Також вони визначили, що є продукти, споживання яких особливо сильно сприяє схудненню. До топ-5 таких продуктів увійшли овочі, цільнозернові продукти, фрукти, горіхи та йогурт.

В той же час у топ-5 головних ворогів стрункої фігури потрапили чіпси з картоплі, картопля, підсолоджені напої, оброблене (на кштатл ковбас і т. д.) та необроблене м'ясо.

Головні вороги стрункої фігури

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Де тонко, там і рветься: чому загострюється ситуація на фронті
сьогодні, 08:40 Де тонко, там і рветься: чому загострюється ситуація на фронті
Олексій Чибісов 73
Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку
17 травня, 22:01 Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку
Блог Медіа 311
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
17 травня, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 1102
17 травня, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1369
Вибори і компромат: чи потоплять
17 травня, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1420
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук