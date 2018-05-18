Назвали продукти через, які ми товстіємо та худнемо
Науковці 20 років проводили дослідження, щоб врешті визначити продукти, які провокують ожиріння та їхні антиподи.
Про це пише My Domaine.
Дослід проводили над 120 тисячами жінок та чоловіків з 1986 по 2006 рік науковці з Гарварду. У результаті аналізу зібраних даних вчені визначили топ-5 типів продуктів, які допомагають ефективно худнути та 5 продуктів, які найчастіше стають причиною набору зайвої ваги.
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Під час аналізу науковці також взяли до уваги спосіб життя учасників дослідження, їхній вік та стать. За словами дослідників, у питанні зайвої ваги перш за все роль відіграє харчування.
Також вони визначили, що є продукти, споживання яких особливо сильно сприяє схудненню. До топ-5 таких продуктів увійшли овочі, цільнозернові продукти, фрукти, горіхи та йогурт.
В той же час у топ-5 головних ворогів стрункої фігури потрапили чіпси з картоплі, картопля, підсолоджені напої, оброблене (на кштатл ковбас і т. д.) та необроблене м'ясо.
Головні вороги стрункої фігури