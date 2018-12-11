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      Назвали риси ідеального характеру людини

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      Назвали риси ідеального характеру людини
      Назвали риси ідеального характеру людини / info.corsicatech.com

      Психологи з університету Каліфорнії у США провели опитування для того, щоб визначити риси ідеального характеру.

      Результати дослідження опублікували у The Cut.

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      Вчені вже назвали сукупність цих рис – Healthy Personality (Здорова особистість).

      У досліджені взяли участь психологи та студенти, які навчаються на психології. Їх попросили розставити за пріоритетом 30 характеристик особистості. Саме з цього переліку зробити висновок, який характер є ідеальним.

      Для ідеального типу необхідні три риси: відкрите вираження почуттів, позитив та прямолінійність.

      via GIPHY

      Учені зазначають, що психологічно здорова особистість здатна переживати та виражати емоції, показувати прямоту, тепло, приязність, упевненість у собі, безпосередність, стійкість до стресу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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