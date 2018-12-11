Назвали риси ідеального характеру людини

Психологи з університету Каліфорнії у США провели опитування для того, щоб визначити риси ідеального характеру.

Результати дослідження опублікували у The Cut.

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Вчені вже назвали сукупність цих рис – Healthy Personality (Здорова особистість).

У досліджені взяли участь психологи та студенти, які навчаються на психології. Їх попросили розставити за пріоритетом 30 характеристик особистості. Саме з цього переліку зробити висновок, який характер є ідеальним.

Для ідеального типу необхідні три риси: відкрите вираження почуттів, позитив та прямолінійність.

Учені зазначають, що психологічно здорова особистість здатна переживати та виражати емоції, показувати прямоту, тепло, приязність, упевненість у собі, безпосередність, стійкість до стресу.

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