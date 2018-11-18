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      Назвали рослину, що допоможе ефективно схуднути на животі

      18 Читать новость на русском
      Авокадо допомагає спалювати зайві жири, зокрема на животі
      Авокадо допомагає спалювати зайві жири, зокрема на животі / Соцмережі

      Дієтологи переконують, що зазвичай найскладніше позбутися зайвого жиру на животі. Однак є рослина, споживання якої допоможе ефективно спалити жир і схуднути саме у вищезазначеному місці. За словами експертів, такими властивостями володіє авокадо.

      Як зазначають фахівці, авокадо має корисні жири, що зупиняють стрибки цукру у крові та зупиняють скупчення жиру, пише "Країна здоров’я".

      Читайте також: Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування

      Погоготів, відповідно до результатів кількох досліджень, вживання авокадо може допомогти скинути зайву вагу, однак для цього потрібно з’їдати щодня щонайменше половину цього плоду.

      Зокрема, в одній із праць, опублікованій ц Національному інституті охорони здоров'я, мовиться, що люди, які їли авокадо, відчували на 23% більше ситості та на 28% менше з'їдали продуктів упродовж наступних п'яти годин, порівняно з людьми, які взагалі не споживали цю рослину.

      Авокадо, жир, рослина. зайва вага, схуднення

      До слова, авокадо – один із 6 продуктів, які можна їсти перед сном без шкоди для фігури

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Food and Drinks Здоров'я LifeStyle Здорове життя Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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