Назвали смачний фрукт, який захистить шкіру від зморщок

Дослідники з Корейського інституту східної медицини встановили, що вживання манго може захистити людину шкіру від передчасних і глибоких зморщок.

Вчені закликають включити цей фрукт у раціон людям після 30 років, пише 24apteka.

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Дослідження показує, що манго захищає клітини шкіри від втрати колагену – білкової структури, чия достатня кількість робить шкіру гладкою та пружною.

За словами автора дослідження Вів'єн Фам, два манго в день допоможуть виглядати набагато молодше за свої роки.

У жінок, щодня з'їдають манго в день, вже через три тижні шкіра стає більш пружною і еластичною, краще утримує вологу. Вона також стає менш схильною до шкідливого впливу УФ-променів.

Манго також корисне при проблемах з нервовою системою: у плодах містяться вітамін В6, який дає заспокійливий ефект в стресових ситуаціях.

Вживання манго активізує обмін речовин і бореться із закрепами.

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