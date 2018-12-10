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      Назвали смачний фрукт, який захистить шкіру від зморщок

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      Манго захистить шкіру від зморщок
      Манго захистить шкіру від зморщок / pixabay.com

      Дослідники з Корейського інституту східної медицини встановили, що вживання манго може захистити людину шкіру від передчасних і глибоких зморщок.

      Вчені закликають включити цей фрукт у раціон людям після 30 років, пише 24apteka.

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      Дослідження показує, що манго захищає клітини шкіри від втрати колагену – білкової структури, чия достатня кількість робить шкіру гладкою та пружною.

      via GIPHY

      За словами автора дослідження Вів'єн Фам, два манго в день допоможуть виглядати набагато молодше за свої роки.

      У жінок, щодня з'їдають манго в день, вже через три тижні шкіра стає більш пружною і еластичною, краще утримує вологу. Вона також стає менш схильною до шкідливого впливу УФ-променів.

      Манго також корисне при проблемах з нервовою системою: у плодах містяться вітамін В6, який дає заспокійливий ефект в стресових ситуаціях.

      Вживання манго активізує обмін речовин і бореться із закрепами.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я LifeStyle Лікування Краса
      Джерело: 24 Канал
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