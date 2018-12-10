Назвали смачний фрукт, який захистить шкіру від зморщок
Дослідники з Корейського інституту східної медицини встановили, що вживання манго може захистити людину шкіру від передчасних і глибоких зморщок.
Вчені закликають включити цей фрукт у раціон людям після 30 років, пише 24apteka.
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Дослідження показує, що манго захищає клітини шкіри від втрати колагену – білкової структури, чия достатня кількість робить шкіру гладкою та пружною.
За словами автора дослідження Вів'єн Фам, два манго в день допоможуть виглядати набагато молодше за свої роки.
У жінок, щодня з'їдають манго в день, вже через три тижні шкіра стає більш пружною і еластичною, краще утримує вологу. Вона також стає менш схильною до шкідливого впливу УФ-променів.
Манго також корисне при проблемах з нервовою системою: у плодах містяться вітамін В6, який дає заспокійливий ефект в стресових ситуаціях.
Вживання манго активізує обмін речовин і бореться із закрепами.
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