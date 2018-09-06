Назвали смачний напій, який допоможе худнути в 3 рази швидше

Науковці провели дослідження та встановили, що для боротьби з зайвою вагою необхідно замінити чорну каву на зелену.

В експерименті взяли участь 30 добровольців із зайвою вагою, пише Dailu Industy Reports.

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За ними спостерігали протягом 12 тижнів. Половина вживала звичайну каву, а друга половина – теж розчинний, але збагачений 200 міліграмами екстракту зелених кавових зерен напій. В обох групах харчування не змінювалося, як і режим фізичних навантажень.



Зелені зерна

Дослідження показало, що любителі зеленої кави схудли на 5,4 кілограма, в середньому, а ті, хто вживали традиційну каву на 1,7 кілограма.Можливо, за смаком зелена кава буде трохи відрізнятися від звичної чорної, що допомагає проганяти сонливість.

Нутриціоністи стверджують, що зелена кава сприяє втраті зайвої ваги, оскільки вона містить компоненти, що борються з жиром.



Зелена кава сприяє схудненню

Екстракт зелених кавових зерен відноситься до натуральних стимуляторів, це менш перероблена версія кави, в якій менше кофеїну. Зате ці зерна насичені антиоксидантами і хлорогеновою кислотою. Остання є основним інгредієнтом зерен, що забезпечує ефект схуднення.

Тож висновок вчених такий: вживання зеленої кави допомагає худнути втричі швидше.



Вживання зеленої кави допомагає худнути швидше