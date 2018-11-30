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      Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок

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      Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок
      Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок / dailyfamily.ng

      Німецькі дослідники з Мюнхенського університету провели експеримент, у якому встановили, що хропіння може призвести до раннього зниження серцевої функції у жінок.

      Для цього дослідження вчені проаналізували дані серцевого МРТ (Магнітно-резонансна томографія) 4 877 учасників UK Biobank – міжнародного ресурсу охорони здоров'я, пише ABC News.

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      Усіх пацієнтів розділили на 3 групи. Перша група страждала на обструктивне апное уві сні (118 осіб), друга група – на хропіння (1886 осіб). У третьої групи (2 477) не було ні апное ні хропіння. Інші 396 пацієнтів не підійшли за критеріями до цих груп.

       
      Апное – що це?
      Це тимчасова зупинка дихання під час сну. Це відбуваються, коли м’язи горла періодично розслабляються та блокують дихальні шляхи.

      Аналіз показав, що серед обох статей з апное під час сну і хропінням спостерігалося збільшення маси лівого шлуночка. Через це стінки основної насосної камери серця збільшувалися, змушуючи орган більше працювати. Такі зміни суттєво впливали на кровообіг.

      via GIPHY

      Порівнюючи групу, у якій жінки хропіли, зі здоровою, вчені встановили велику різницю у масі лівого шлуночка (одна з чотирьох камер серця). Ця різниця у жінок виявилося більшою, ніж аналогічне порівняння груп чоловіків.

      Серцеві зміни людей, які хроплять вказують на більш раннє погіршення стану і можуть бути ознакою недіагностованого апное.

      Висновок вчених: жінки, які хроплять або страждають на апное сну, піддаються більшому ризику для серця.

      Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок
      Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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