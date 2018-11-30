Німецькі дослідники з Мюнхенського університету провели експеримент, у якому встановили, що хропіння може призвести до раннього зниження серцевої функції у жінок.

Для цього дослідження вчені проаналізували дані серцевого МРТ (Магнітно-резонансна томографія) 4 877 учасників UK Biobank – міжнародного ресурсу охорони здоров'я, пише ABC News.

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Усіх пацієнтів розділили на 3 групи. Перша група страждала на обструктивне апное уві сні (118 осіб), друга група – на хропіння (1886 осіб). У третьої групи (2 477) не було ні апное ні хропіння. Інші 396 пацієнтів не підійшли за критеріями до цих груп.

Апное – що це? Це тимчасова зупинка дихання під час сну. Це відбуваються, коли м’язи горла періодично розслабляються та блокують дихальні шляхи.

Аналіз показав, що серед обох статей з апное під час сну і хропінням спостерігалося збільшення маси лівого шлуночка. Через це стінки основної насосної камери серця збільшувалися, змушуючи орган більше працювати. Такі зміни суттєво впливали на кровообіг.

Порівнюючи групу, у якій жінки хропіли, зі здоровою, вчені встановили велику різницю у масі лівого шлуночка (одна з чотирьох камер серця). Ця різниця у жінок виявилося більшою, ніж аналогічне порівняння груп чоловіків.

Серцеві зміни людей, які хроплять вказують на більш раннє погіршення стану і можуть бути ознакою недіагностованого апное.

Висновок вчених: жінки, які хроплять або страждають на апное сну, піддаються більшому ризику для серця.



Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок

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