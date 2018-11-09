Назвали спосіб, який знизить смертність від раку грудей на 60%

Британські онкологи з Лондонського університету королеви Марії встановили, що скринінг раку грудей дозволяє знизити рівень смертності від захворювання на 60%.

Про це пише EurekAlert!.

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У дослідженні брали участь понад 52 тисячі жінок зі Швеції у віці 40–69 років.

Вчені за ними спостерігали впродовж майже 40 років.



Який спосіб знизить смертність від раку грудей на 60%

Результати дослідження показали, що у жінок, які брали участь в програмі скринінгу раку молочної залози, ризик смерті від захворювання був знижений на 60% протягом 10 років після постановки діагнозу і на 47% протягом 20 років.

Таким чином, вчені зазначають, що регулярні обстеження дозволяють виявити рак грудей на більш ранніх стадіях, що значно підвищує виживаність пацієнтів.



Регулярні обстеження дозволяють виявити рак грудей на більш ранніх стадіях

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