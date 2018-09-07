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Назвали вид спорту, що здатний продовжити життя на 10 років

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Теніс здатний продовжити життя на майже 10 років
Теніс здатний продовжити життя на майже 10 років / jurnalsumatra.com

Експерти з Центру здоров'я святого Луки в Канзас-Сіті (США) провели експеримент та встановили вид спорту, який виявився більш ефективним, ніж біг підтюпцем, плавання та їзда на велосипеді.

В експерименті взяли участь понад 8 тисяч добровольців, фахівці вивчали їх здоров'я і спосіб життя, зокрема, як часто вони займалися спортом і яким саме, пише DailyMail. Експерти вважають, що велику роль відіграє соціальний аспект.

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У тих, хто зовсім не приділяв час фізичної активності, очікувана тривалість життя виявилася найнижчою. Також з'ясувалося, що різні види спорту по-різному впливають на організм.

Згідно з отриманими даними, тенісисти живуть в середньому на 9,7 року довше ніж ті, хто не займається спортом. Любителі бадмінтону живуть на 6,2 року довше, а футболісти – майже п'ять років.

via GIPHY

Любов до велосипедів у середньому продовжує життя на 3,7 року. Згідно з результатами дослідження, плавці живуть на 3,4 року більше, а бігуни – на 3,2 року.

Вчені зробили висновок, що на людей впливає не тільки фізкультура як така, а й спілкування. Проте для більш точних висновків потірбно продовжити експерименти.

Теніс здатний продовжити життя на майже 10 років
Теніс здатний продовжити життя на майже 10 років

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Спорт Здоров'я Здорове життя Довголіття
Джерело: 24 Канал
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