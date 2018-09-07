Назвали вид спорту, що здатний продовжити життя на 10 років

Експерти з Центру здоров'я святого Луки в Канзас-Сіті (США) провели експеримент та встановили вид спорту, який виявився більш ефективним, ніж біг підтюпцем, плавання та їзда на велосипеді.

В експерименті взяли участь понад 8 тисяч добровольців, фахівці вивчали їх здоров'я і спосіб життя, зокрема, як часто вони займалися спортом і яким саме, пише DailyMail. Експерти вважають, що велику роль відіграє соціальний аспект.

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У тих, хто зовсім не приділяв час фізичної активності, очікувана тривалість життя виявилася найнижчою. Також з'ясувалося, що різні види спорту по-різному впливають на організм.



Згідно з отриманими даними, тенісисти живуть в середньому на 9,7 року довше ніж ті, хто не займається спортом. Любителі бадмінтону живуть на 6,2 року довше, а футболісти – майже п'ять років.

Любов до велосипедів у середньому продовжує життя на 3,7 року. Згідно з результатами дослідження, плавці живуть на 3,4 року більше, а бігуни – на 3,2 року.

Вчені зробили висновок, що на людей впливає не тільки фізкультура як така, а й спілкування. Проте для більш точних висновків потірбно продовжити експерименти.



Теніс здатний продовжити життя на майже 10 років