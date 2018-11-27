Ігри в футбол, регбі та інші контактні види спорту можуть негативно позначитися на розвитку мозку.

Про це пише MedicalXpress.

Читайте також: У чому головна шкода антидепресантів: пояснення лікарів

Мозок – складний орган, і його повторні струси можуть впливати на природний процес "обрізки" (частини головного мозку) зайвих синаптичних зв'язків. Це, у свою чергу, загрожує негативним впливом на ділянки мозку, відповідальні за зір, слух, пам'ять, і так далі.



Назвали види спорту, що порушують роботу мозку

Обрізка необхідна людині для нормального розвитку мозку.

Синаптичні зв'язки – що це? Це зв’язки, що фіксують вдалий і невдалий досвід.

Вчені зазначили, що для досягнення негативного ефекту достатньо брати участь всього в одному сезоні змагання.

У дослідженні взяли участь 60 молодих людей, які грали в американський футбол. За допомогою спеціальних датчиків вчені отримували дані про травми гравців. Виявилося, що перманентні травми голови негативно позначаються на головному мозку.

Таким чином вчені підсумовують: гра в футбол та інші контактні види спорту можуть погано вплинути на мозок, призвести до порушень.

Дослідники радять в ході тренувань максимально убезпечити голову від травматичної дії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.