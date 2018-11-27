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      Назвали види спорту, що порушують роботу мозку

      1565 Читать новость на русском
      Назвали види спорту, що порушують роботу мозку
      Назвали види спорту, що порушують роботу мозку / cranprep.org

      Ігри в футбол, регбі та інші контактні види спорту можуть негативно позначитися на розвитку мозку.

      Про це пише MedicalXpress.

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      Мозок – складний орган, і його повторні струси можуть впливати на природний процес "обрізки" (частини головного мозку) зайвих синаптичних зв'язків. Це, у свою чергу, загрожує негативним впливом на ділянки мозку, відповідальні за зір, слух, пам'ять, і так далі.

      Назвали види спорту, що порушують роботу мозку
      Назвали види спорту, що порушують роботу мозку

      Обрізка необхідна людині для нормального розвитку мозку.

       
      Синаптичні зв'язки – що це?

      Це зв’язки, що фіксують вдалий і невдалий досвід.

      Вчені зазначили, що для досягнення негативного ефекту достатньо брати участь всього в одному сезоні змагання.

      У дослідженні взяли участь 60 молодих людей, які грали в американський футбол. За допомогою спеціальних датчиків вчені отримували дані про травми гравців. Виявилося, що перманентні травми голови негативно позначаються на головному мозку.

      via GIPHY

      Таким чином вчені підсумовують: гра в футбол та інші контактні види спорту можуть погано вплинути на мозок, призвести до порушень.

      Дослідники радять в ході тренувань максимально убезпечити голову від травматичної дії.

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      Теги: Спорт Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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